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Общество

Международный патриотический лагерь начал работу в Себежском районе

23.06.2023 12:15|ПсковКомментариев: 0

Международный патриотический лагерь «Курган Дружбы» официально стартовал в Себежском районе. Более 200 ребят из Псковской области и Республики Беларусь собрались вместе, чтобы принять участие в образовательных и культурно-патриотических мероприятиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии редакции газеты Себежского района «Призыв»

В рамках торжественной церемонии участники возложили цветы к памятнику, установленному на российской стороне в честь партизанки-разведчицы, уроженки города Себежа Марии Пынто и монументу героям-комсомольцам в деревне Прошки на белорусской стороне.

В День памяти и скорби участники смены присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания». Память погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов Красной Армии, партизан, тыловиков и мирных граждан ребята почтили у воинского мемориала в себежском сквере Знамени Победы.

Отметим, международная смена «Курган Дружбы» будет проходить на базе детского лагеря «Звездный» в деревне Опухлики Невельского района. В составе международных отрядов ребята вместе с профессиональными поисковиками и реконструкторами, музыкантами, а также работниками архивов подготовят культурно-просветительские площадки, которые будут представлены на Кургане Дружбы 2 июля. Участники смены также займутся организацией концертной программы праздника.

Кроме того, в рамках «Кургана дружбы» запланировано большое количество познавательных и развлекательных мероприятий. Так, например, сегодня вся группа побывала на экскурсии в Себежском краеведческом музее и осмотрела достопримечательности города.

Источник: Псковская Лента Новостей
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