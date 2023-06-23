Алексей Севастьянов рассказал, как «отжал» роль у Александра Лыкова

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, актер, предприниматель, в прошлом основатель и президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), как на съемках в «Особенностях национальной рыбалки» «отжал» роль капитана-лейтенанта у Александра Лыкова.
Он добавил, что сам очень любит фильмы серии «Особенности национальной охоты» и считает, что они раскрывают особенности русской души.
Алексей Севастьянов признался, что его совсем не смущает то, что он чаще всего играет бандитов или же сотрудников сферы безопасности.