Общество

Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков

Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков утром 24 июня, сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково.

По расписанию самолет должен был вылететь в 8:00, ожидаемое время вылета — 9:10. Приземлиться в Пскове пассажиры авиарейса по расписанию должны были в 9:25. Ожидаемое время прилёта — 10:35.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах. Позже НАК сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.