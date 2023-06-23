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Михаил Ведерников: Мы все несем ответственность за будущее, и поэтому должны сплотиться вокруг президента

Мы все несем ответственность за будущее, и поэтому должны сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию в стране в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Круглосуточно нахожусь на связи с руководителями всех наших силовых ведомств и спецслужб. Все в полной готовности. Но никаких оснований полагать, что ситуация в ближайшей перспективе отразится на Псковской области, нет. У нас все спокойно и под контролем», - сказал он.

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Уровень поддержки президента в регионе в последние годы один из самых высоких в стране, напомнил Михаил Ведерников. «Так было, так есть и так будет. Мы безоговорочно поддерживаем всё, о чем сказал глава государства по возникшей ситуации. И рассуждать тут не о чем. Военный переворот — это предательство, вне зависимости от контекста. В нашей истории уже были прецеденты, когда в сложное время предатели поднимали смуту. Вы все хорошо знаете, какие были последствия таких эпизодов, в том числе и для авторов переворотов, которые никогда долго не живут. Поэтому нам всем необходимо отстаивать и сохранять свои веру и убеждения. Мы все несем ответственность за будущее, и поэтому должны сплотиться вокруг президента», - подчеркнул глава региона.

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