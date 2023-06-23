Псковский губернатор — бойцам ЧВК «Вагнер»: Останьтесь с нами, с нашим народом и нашим президентом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остаться на стороне жителей России и президента Владимира Путина.
«Есть жители Псковской области, которые служат или служили в рядах ЧВК "Вагнер". Знаем их поименно. С теми, кто сейчас находится в регионе, вчера и сегодня уже переговорили. Они все за президента. Никаких мыслей о военном перевороте нет», - отметил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
К тем же, кто сейчас находится в рядах ЧВК «Вагнер», глава региона обратился отдельно.
Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.