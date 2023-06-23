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Псковский губернатор — бойцам ЧВК «Вагнер»: Останьтесь с нами, с нашим народом и нашим президентом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остаться на стороне жителей России и президента Владимира Путина.

«Есть жители Псковской области, которые служат или служили в рядах ЧВК "Вагнер". Знаем их поименно. С теми, кто сейчас находится в регионе, вчера и сегодня уже переговорили. Они все за президента. Никаких мыслей о военном перевороте нет», - отметил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

К тем же, кто сейчас находится в рядах ЧВК «Вагнер», глава региона обратился отдельно.

«Вы все для нас герои. Вы многое сделали и делаете для нашей страны и для нашей победы. Мы гордимся вами и всегда будем вам благодарны. Пожалуйста, не сходите с этого пути: останьтесь с нами, с нашим народом и нашим президентом. Мы должны победить, но сделать сможем это только вместе. Не нужно испытывать никаких иллюзий. Чтобы ни заявлял предатель, его действия приведут к крови среди мирных жителей, среди военных, которые верны своей присяге. Никакого другого исхода быть не может. И закончится всё быстро, потому что поддержки у него нет и не будет», - резюмировал Михаил Ведерников.

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Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.