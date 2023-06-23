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Псковская область всегда была опорой нашей страны — Михаил Ведерников

Псков испокон веков стоял на защите рубежей нашего государства, никогда не подводил и не подведет. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Псковские десантники, разведчики, добровольцы, мобилизованные, бойцы ЧВК с самого начала специальной военной операции героически защищали нашу страну, профессионально и безоговорочно выполняли все поставленные задачи. Псков испокон веков стоял на защите рубежей нашего государства, никогда не подводил и не подведет», - отметил он.

«Дорогие друзья! За пять с лишним лет мы с вами прошли не мало сложных этапов и испытаний. Мы всегда были друг с другом честными, доверяли друг другу и поддерживали. С тем, что за это время Псковская область изменилась в лучшую сторону, спорить сложно. Даже наши оппоненты и оппозиция с этим согласны. Всё это стало возможным благодаря поддержке нашего президента, который с особым вниманием относится к нашему региону. Сегодня, в это сложное время, мы вместе с нашей страной, с нашими героическими бойцами и с нашим президентом. Пройдем этот путь уверенно, честно, достойно и с высоко поднятой головой», - продолжил глава региона.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Псковская область всегда была опорой нашей страны, подчеркнул он. «Мы — псковская дружина, дружина Александра Невского, дружина нашего президента. И это неизменно. Так было, так есть и так будет», - резюмировал Михаил Ведерников.

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