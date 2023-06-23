Общество

Исследование показало, сколько пользователей сервисов знакомств нашли пару

Каждый четвертый пользователь сервисов для онлайн-знакомств в России нашел там вторую половинку - и 20% из них уже вступили в брак, рассказали РИА Новости аналитики приложения для знакомств.

«Четверть пользователей сервисов онлайн-знакомств уже нашли там свою вторую половинку, из них 20% вступили в брак. При этом также 25% пользователей пока никого не встретили, но надеются, что это случится. Каждый пятый опрошенный постоянно находит в онлайне партнеров или друзей», - говорится в исследовании, проведенном среди более 3000 респондентов.

Аналитики выяснили, что сервисами для знакомств пользуются 15% россиян старше 18 лет. В большинстве случаев (57%) стимулом для регистрации в таких приложениях становятся рекомендации друзей и успешные истории знакомств, которые пользователи узнают от знакомых или из социальных сетей. При этом они меньше доверяют приложению, если сталкиваются с большим количеством фейковых аккаунтов или трудностями в поиске подходящих партнеров.

«Онлайн-знакомства - самый простой и удобный способ найти подходящего человека по своему запросу, уверены 32% респондентов. Еще 13% думают, что сервисы знакомств подходят для стеснительных людей, а 9% считают причиной популярности онлайн-знакомств большой выбор интересных людей. Каждый пятый респондент убежден, что современному человеку проще познакомиться онлайн из-за высокой загрузки, поэтому знакомиться офлайн многие просто разучились», - подчеркнули аналитики.

Треть опрошенных рассказали, что не пользуются дейтинговыми сервисами только из-за нехватки времени, а каждый десятый признался, что хотел бы попробовать такие приложения, но стесняется их использовать. Еще 12% респондентов считают, что знакомиться лучше офлайн. «Четверть опрошенных рассматривают общение в сервисах знакомств скорее как развлечение, однако не исключают и возможность серьезных отношений. А 17% россиян хотят найти в онлайне друзей или компанию по интересам для совместных походов в кино, на квизы, спортивные мероприятия и другое», - отметили в сервисе.