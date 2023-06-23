Общество

Участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» отметили день молодёжи

Акция, приуроченная ко Дню молодёжи прошла накануне и объединила участников военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» и воспитанников лагеря «Звездный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в совете по молодёжной политике города Пскова.

Фото: совет по молодёжной политике города Пскова

Из свечей участники выложили символ «Кургана Дружбы» - дуб, а также исполнили песню «Катюша» - которая является одним из символов Великой Отечественной войны.

Кроме этого, вместе с представителями совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе участники лагеря продолжают работу над арт-объектом, который представят на 64-ой международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны.