Общество

Псковский колледж искусств в 2023 году выпустил 17 краснодипломников

Выпускные вечера состоялись в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Дипломы об образовании получили 54 молодых специалиста. 17 выпускникам вручены дипломы с отличием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Лучшие студенты были награждены грамотами «За успехи в учёбе, активное участие в спортивной, общественной, научной, творческой, концертной, волонтёрской деятельности, способствующей поднятию престижа колледжа». Сертификатами отмечены и лучшие дипломные работы выпуска 2023 года.

Родители выпускников, которые на протяжении всех четырех лет активно помогали преподавателям в решении важных воспитательных задач, получили благодарственные письма администрации колледжа «За сохранение ценностей семейного воспитания и совместную работу с администрацией и педагогами колледжа».

На выпускных вечерах, которые прошли в тёплой творческой атмосфере, прозвучало много добрых слов в адрес педагогов и администрации, напутствий выпускникам, благодарностей их родителям, отметили в колледже.

По сложившейся многолетней традиции программа вечеров включала как творческие поздравления от студентов младших курсов, так и концертные выступления самих выпускников.

В колледже добавили, что в планах молодых специалистов сферы культуры и искусства – продолжение образования в высших образовательных учреждениях, а также работа по специальности. Пятеро выпускников уже приступили к работе в учреждениях дополнительного образования детей Псковской области.