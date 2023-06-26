Общество

Комитет по молодёжной политике учредили в правительстве Псковской области

Комитет по молодёжной политике учредили в правительстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Молодёжная политика в нашем регионе с каждым годом набирает обороты и увеличивает свою значимость в общественной жизни. Волонтёры и добровольцы стали важным элементом социальной политики. Общественники привлекают в регион более 100 млн рублей в год. Наши студенты становятся победителями всероссийских конкурсов, самым ярким из которых стала "Студенческая весна"», - напомнил Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, сейчас направлению нужны новые инструменты управления, чтобы держать высокие темпы развития.

«По этой причине принял решение об учреждении комитета по молодёжной политике Псковской области, который заменит действующее управление. Такой орган исполнительной власти станет ещё одним шагом в развитии сферы работы с молодёжью и ещё поднимет статус этого направления. Верю в нашу молодёжь», - добавил глава региона.