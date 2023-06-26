Общество

Теплый июль ждут в Псковской области

Июль в Псковской области должен быть теплым. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«По предварительному прогнозу, июль должен быть теплым. Насколько прогноз оправдается, мы узнаем в июле», - сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что количество дождей в июле должно соответствовать многолетней норме.

«Июнь был достаточно сухим, но сейчас идут дожди, поэтому на атмосферное явление "засуха" мы не вышли. И в июле, по предварительному прогнозу, количество дождей должно соответствовать многолетней норме, так что дожди и грозы в июле будут», - отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха днем в июле будет находиться в диапазоне 20-25, 21-26 градусов тепла. В отдельные дни может быть жарче.