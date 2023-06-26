Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили против запрета продажи алкоголя в дни детских праздников

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников не следует. Это следует из опроса, в котором приняли участие 403 человека.

Запрет продажи алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников приводит к расширению «черного рынка», поэтому такие ограничения вводить не следует, считают 48.14% респондентов. При этом 36.97% проголосовавших, напротив, поддерживают запрет на продажу алкоголя в такие праздники, поскольку это позволяет «хотя бы таким образом бороться с алкоголизацией населения».

Каждый вправе сам решить, приобретать в эти дни алкоголь или нет, ответили 9.68% участников опроса, а 2.23% выразивших свое мнение против запрета, поскольку, по их мнению, для некоторых это может быть препятствием для расслабления в выходные.

Менее 1% респондентов предлагают в дни детских и молодежных праздников запрещать лишь продажу крепкого спиртного.

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