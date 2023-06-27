Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о кадрах для промышленности

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Выражение «Кадры решают всё» насколько ёмкое, настолько и справедливое. И мы особенно это чувствуем, когда этих самых кадров, а если быть точным – квалифицированных специалистов, начинает остро не хватать. Причем повсеместно, то есть буквально в каждой сфере: в медицине, образовании, в сфере услуг, в транспортной отрасли и особенно в реальных секторах экономики – в сельском хозяйстве и промышленности. Сегодня найти хорошо подготовленного зоотехника, ветврача, механизатора, токаря, инженера или швею практически нереально. Я подчеркиваю: имею в виду именно грамотно подготовленного специалиста, имеющего представление не только в теории, но и на практике, о производственной профессии. Куда же они все запропастились? Платят мало? Готовят плохо? Человеческие ресурсы закончились? И что делать, когда сегодня уже не декларативно, а буквально наша страна должна себя прокормить, одеть, обуть, обеспечить технический, научный, демографический потенциал? В тот момент, когда потоки импорта так или иначе сокращаются или становятся менее доступны широким слоям населения, мы способны быть самодостаточными в основных отраслях экономики?

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит эти и другие вопросы с экспертами, в их числе - директор холдинга NPN Игорь Савицкий.

Телефон студии 56-73-72.