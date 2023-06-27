Общество

Псковичи могут снять видеоэкскурсию и отправиться в речное путешествие

До 1 августа открыта регистрация на конкурс для участия в волонтерской экспедиции «По пути с добром» от «Росмолодежь. Добро». Победители отправятся с 3 по 8 октября в речное путешествие на теплоходе по маршруту Волгоград — Саратов — Самара — Казань. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в конкурсе нужно опубликовать видео в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе с хэштэгом «#попутисдобром», а также быть зарегистрированным на платформе «Добро.РФ».

Работы направляются в нескольких номинациях:

видеоэкскурсия по объекту исторического или культурного наследия Российской Федерации или региона;

видеоэкскурсия по достопримечательностям города;

видеоэкскурсия по интересным и уникальным местам населенного пункта;

видеоэкскурсия в учреждении культуры;

видеоэкскурсия по особенностям удивительного мира природы;

видеоэкскурсия о культуре и традициях народов, проживающих на территории Российской Федерации;

видеопутешествие по России.

Участниками конкурса могут стать россияне в возрасте от 17 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории России, а также молодые семьи, где одному из родителей может быть более 35 лет.

В программе экспедиции лекции по основам волонтерской деятельности, уникальные экскурсии, а также знакомство теорией и практикой создания мобильного контента. Для участников будут организованы акции и флешмобы, а также комплекс добровольческих мероприятий на территориях четырех городов: Волгоград — Саратов — Самара — Казань.

Заявки принимаются по ссылке.

Организатором мероприятия выступает направление «Росмолодёжь. Добро» Федерального агентства по делам молодежи.

«Россия — большая страна, в каждом уголке которой есть талантливые ребята. Этот конкурс — возможность для молодежи проявить свою инициативу и стать участником уникального полезного путешествия. Будем рады увидеть видеоработы, которые показывают многогранность и красоту нашей Родины глазами молодых людей. Этот проект не только о любви к Родине, но и о возможности совершить добрые дела», — поделилась руководитель направления «Росмолодежь. Добро» Дарья Жукова.