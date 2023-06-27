Общество

Пары ртути не обнаружили на месте её разлива на улице Индустриальной в Пскове

При исследовании с помощью специального прибора пары ртути в воздухе не обнаружены на улице Индустриальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Псковской области поставила на контроль ход и результаты проведения проверки по факту обнаружения ртути на участке от улицы Новаторов в сторону микрорайона Паневик (рядом с домами №26 и №28).

Управление Роспотребнадзора по Псковской области организовало выезд специалистов для проведения замеров концентрации ртути в воздухе и почве.