Облака в виде ангела запечатлели в небе над Невелем. ФОТО

Облака в виде ангела в небе над Невелем запечатлела местная жительница. Снимок она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «НЕВЕЛЬ - the best of the best».
Фото: «НЕВЕЛЬ - the best of the best» / «ВКонтакте»
«О нас помнят и берегут!» - так она подписала свой снимок.
Многочисленные комментаторы отметили сходство облака с силуэтом ангела в небе.
«Что-то у ангела лицо как с картины Эдварда Мунка "Крик"», – отметила свое наблюдение ещё одна подписчица группы.
Другая часть участников обсуждения не увидели ничего необычного в явлении. «Взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе невооружённым глазом с поверхности Земли и околоземного космического пространства», – пояснил мужчина.
Ещё один местный житель обратил внимание на передний план снимка. «Хорошо смонтирована линия. Красивая опора», – прокомментировал фото он.
Раннее в небе над Себежем сфотографировали облако в виде руки с распятием.