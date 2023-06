Общество

Облака в виде ангела запечатлели в небе над Невелем. ФОТО

Облака в виде ангела в небе над Невелем запечатлела местная жительница. Снимок она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «НЕВЕЛЬ - the best of the best».

Фото: «НЕВЕЛЬ - the best of the best» / «ВКонтакте»

«О нас помнят и берегут!» - так она подписала свой снимок.

Многочисленные комментаторы отметили сходство облака с силуэтом ангела в небе.



«Что-то у ангела лицо как с картины Эдварда Мунка "Крик"», – отметила свое наблюдение ещё одна подписчица группы.

Другая часть участников обсуждения не увидели ничего необычного в явлении. «Взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе невооружённым глазом с поверхности Земли и околоземного космического пространства», – пояснил мужчина.

Ещё один местный житель обратил внимание на передний план снимка. «Хорошо смонтирована линия. Красивая опора», – прокомментировал фото он.

Раннее в небе над Себежем сфотографировали облако в виде руки с распятием.