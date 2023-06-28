Общество

Пятнадцать псковских призывников направили на службу в Росгвардию

Пятнадцать призывников из Псковской области направлены на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

«Новобранцев полностью обеспечили формой одежды войск национальной гвардии. Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в управление Росгвардии по Псковской области», – отметили в управлении.