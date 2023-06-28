Общество

День бесплатной юридической помощи проведут в Пскове 30 июня

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Нотариальной палаты и службы судебных приставов 30 июня проведет​ ​День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам в очно-заочной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.

В этот день граждане​ смогут​ ​получить​ юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей». Консультацию можно получить по адресу:​ Псков, улица Ленина, 7 с​ 10.00 до 17.00.​ ​Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. С 10.00 до 12.00​ можно будет получить консультацию судебного пристава и нотариуса. ​Для жителей районов работает единая диспетчерская служба -​ 8​ 953 235 67 67.

«Бесплатная юридическая помощь социально-незащищенным гражданам ​является приоритетным направлением работы организации. ​ Так, в настоящее время Псковское отделение ассоциации стало победителем второго конкурса Фонда президентских грантов – был поддержан проект "Территория права 2.0", который направлен на оказание правовой помощи жителям районов Псковской области», - добавили в Ассоциации.​