День бесплатной юридической помощи проведут в Пскове 30 июня

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Нотариальной палаты и службы судебных приставов 30 июня проведет День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам в очно-заочной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.
В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.
Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей». Консультацию можно получить по адресу: Псков, улица Ленина, 7 с 10.00 до 17.00. Консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. С 10.00 до 12.00 можно будет получить консультацию судебного пристава и нотариуса. Для жителей районов работает единая диспетчерская служба - 8 953 235 67 67.
«Бесплатная юридическая помощь социально-незащищенным гражданам является приоритетным направлением работы организации. Так, в настоящее время Псковское отделение ассоциации стало победителем второго конкурса Фонда президентских грантов – был поддержан проект "Территория права 2.0", который направлен на оказание правовой помощи жителям районов Псковской области», - добавили в Ассоциации.