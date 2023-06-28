Общество

С какими трудностями могут столкнуться абитуриенты при поступлении без медсправки, рассказали в Роскачестве

При поступлении в учебные заведения абитуриенты могут столкнуться с рядом проблем, связанными с оформлением и предоставлением необходимых документов, рассказали в Роскачестве.

Требования к документам устанавливает Минобрнауки, однако список может отличаться в зависимости от ситуации и в зависимости от учебного заведения. Как отметили в ведомстве, в разных учебных заведениях правила оформления и предоставления документов при поступлении могут отличаться. Поэтому список необходимых документов нужно уточнять заранее в администрации вуза, пишет RuNews24.

Для поступления необходима справка по форме № 086/у, которая подтверждает, что по состоянию здоровья абитуриент может получить образование по выбранной специальности.

Поэтому на справке должны стоять печати терапевта, хирурга, отоларинголога, окулиста и невролога. Кроме этого, у абитуриента должны быть результаты флюорографии, а в некоторых случаях – результаты анализов.

«Также в справку заносят информацию о хронических болезнях, перенесенных инфекционных заболеваниях, список сделанных прививок. Заключения профильных врачей также вносятся в форму», - рассказали в Роскачестве.