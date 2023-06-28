Общество

Начальника Дновской дистанции пути оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения в полосе отвода железной дороги направления Порхов - Лунёво и Чихачево - Ашево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В местах прилегания полосы отвода к лесу имеются неубранные остатки, нет противопожарной опашки или минерализованной полосы.

Транспортная прокуратура внесла представление начальнику Дновской дистанции пути, в отношении должностного лица вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима). По результатам его рассмотрения виновный оштрафован на 60 тысяч рублей.

Устранение нарушений контролируется.