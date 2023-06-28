Общество

Элементы декора для нацпарка «Себежский» изготовят заключенные

Деревянные декоративные элементы, предназначенные для благоустройства национального парка «Себежский», изготовят осужденные исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Это стало возможным благодаря налаженному взаимодействию. Стороны в лице директора центра трудовой адаптации осужденных ИК-6 Юрия Белова и исполняющего обязанности руководителя природоохранной организации Александра Кузнецова достигли договоренности о выполнении обязательств в рамках заключенного контракта на изготовление исправительным учреждением информационных табличек и указателей, предназначенных для удобства граждан, посещающих парк», – рассказали в УФСИН.

Опыт совместной работы в этом направлении уже имеется. Ранее подобные заказы уже выполнялись, полностью устроив клиента по качеству и срокам исполнения. Кроме того, в ходе состоявшейся встречи рассмотрен вопрос о производстве сувенирной продукции с логотипом национального парка «Себежский».