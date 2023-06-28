Общество

Борьба с борщевиком состоится на территории музея-заповедника «‎Изборск» 1 июля

Музей-заповедник «‎Изборск» приглашает волонтеров принять участие в субботнике, который пройдет на территории Изборско-Мальской долины 1 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«1 июля в субботу в 10:00 приглашаем всех активных и неравнодушных жителей Изборска и волонтеров Пскова принять участие в мероприятии по борьбе с борщевиком Сосновского на территории музея-заповедника (Труворово городище, Словенское поле)», – обратились в музее-заповеднике.

При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты: закрытую одежду, резиновые сапоги, перчатки, головной убор, репелленты от насекомых. По окончанию работ, в 14:00, участников субботника приглашают на чаепитие с ароматными блинами в музейном кафе.

Территория памятника природы «Изборско-Мальская долина» площадью 1792 гектара является особо значимой для сохранения уникального природного ландшафта Изборска и его округи. Одновременно территория памятника природы очень уязвима перед вторжением вредоносного растения - борщевика Сосновского.

Ответственность по защите территории от борщевика возложена на десятки собственников земельных участков, в том числе и на музей-заповедник «Изборск». Сотрудники музея-заповедника и волонтеры ежегодно вносят большой вклад в борьбу с растением, но этого недостаточно, чтобы полностью искоренить и уничтожить его.

Сбор группы в музейном квартале у дома купца Анисимова (улица Печорская 41а) в 10:00. Для волонтеров Пскова будет предоставлен транспорт из города, количество мест ограничено. Телефон для справок и записи на мероприятие: 8 (81148) 96-6-96.