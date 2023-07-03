Общество

Молодой офтальмолог о работе в куньинской больнице и стимуле быть врачом

Есть фундаментальные сферы жизни общества, без которых наше комфортное существование фактически невозможно. Одна из таких сфер — здравоохранение. Обществу всегда нужны врачи. Хорошие специалисты ценятся на вес золота, особенно в сложившейся ситуации с дефицитом кадров в этой сфере.

Особенно приятно, когда молодые специалисты приезжают работать в «глубинку», ведь там, к сожалению, сегодня наиболее серьезно ощущается кадровый голод. Недавно молодой врач-офтальмолог появился в филиале «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы — Татьяна Куприянова устроилась в учреждение осенью. О своем пути в филиал, стимуле работать и положении врачей сегодня она рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Татьяна Александровна, расскажите, как давно вы в профессии и как продвигались по карьерной лестнице — какое учреждение заканчивали, где начинали работать, как пришли в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы?

- В 2018 году в Ульяновске я закончила медицинский факультет Ульяновского государственного университета. Я сама из Ульяновска. В 2020 году закончила аспирантуру по офтальмологии в том же университете, а с 2018 по 2020 год работала в областной больнице в отделении микрохирургии глаза у нас, в Ульяновске. Работала врачом-офтальмологом и, естественно, были подработки во вторую смену.

А в Псковскую область на работу я попала по воле судьбы, так как в 2022 году вышла замуж, муж у меня военный, работает в Тверской области, в соседнем регионе. Ну и по ближайшему расположению я выбрала это медицинское учреждение — «Куньинский» филиал Великолукской межрайонной больницы.

- То есть работаете вы здесь, получается, первый год?

- Да, я трудоустроена здесь с октября 2022 года.

- Как вам условия работы в филиале «Куньинский»? Можете сравнить с условиями, например, в Ульяновске?

- Ну как стационар с поликлиникой сравнивать… В рамках межрайонной больницы все условия для оказания помощи есть.

- Считается, что наши предпочтения в профессии видны еще в детстве. Как вам кажется, будучи ребенком, вы проявляли интерес к врачебному делу? В чем это выражалось?

- В совсем малом детстве, я думаю, конечно, не понимала, что стану врачом, но какие-то черты характера, наверное, уже показывали мою склонность, интерес к этой профессии. Например, я всегда проявляла доброту и старалась помочь людям.

- В каком возрасте определились с профессией врача? На чем основывались в этом выборе? Спустя годы не жалеете?

- Выбор профессии для себя я сделала в десятом классе, когда начала подготовку к сдаче выпускных экзаменов, к поступлению. Почему? Сложно сказать. Просто выбрала то, к чему лежала душа. Решила попробовать, ну и затянуло как-то, осталась в этой профессии.

О своем выборе нет, не жалею, потому что в нашей профессии много плюсов. И минусы тоже, конечно, есть, но они ведь есть в любой профессии.

- Что в вашей профессии для вас является самым большим плюсом?

- Я работаю с университета, сейчас уже стала профессиональным медицинским работником. Самое главное, наверное, когда видишь больных, которым помогаешь, которым становится легче после твоих действий, усилий, а в будущем ты видишь благодарные глаза, слышишь добрые слова. Это, наверное, и греет душу, дает стимул и дальше работать, оставаться в профессии.

- А с какими трудностями сталкиваетесь?

- Что касается трудностей, наверное, у нас сейчас большой акцент на компьютеризации. Очень большое количество времени тратится на заполнение документации, а не на работу непосредственно с пациентам. Ну и плюс наша работа — это все-таки работа с людьми, а с людьми работать всегда тяжело. Здесь нужно быть не только офтальмологом, но и неплохим психологом, бывает, возникают непростые моменты, нюансы, но это все преодолимо.

- В настоящее время врачам оказывают различные меры поддержки (доплата молодым специалистам, компенсация за наем (поднаем) жилых помещений и другие). Пользуетесь ли какими-то из них?

- Да, пользуюсь. Сейчас я работаю в сельской местности и оформлена по программе «Земский доктор», благодаря чему получила федеральную выплату в размере полтора миллиона рублей. Плюс получила региональную выплату от Псковской области в размере 500 тысяч рублей. Конечно, это все при условии, что я отработаю в филиале 5 лет.

Выплату как молодой специалист я тоже получала, но у меня этот период уже прошел.

- Как вам кажется, такие меры поддержки эффективно работают для привлечения людей в профессию?

- Когда я поступала в медицинский университет, таких выплат еще не было, но в нынешней ситуации, в которой я нахожусь, конечно, это подтолкнуло, ведь не во всех поликлиниках оказывали эту услугу. Поэтому дополнительные меры поддержки, конечно, стимулируют.

- Говоря о трудностях, вы не упомянули то, что на слуху — дефицит кадров. Сталкиваетесь ли с ним в вашем филиале?

- Врачи, конечно, требуются. У нас есть вакансия ЛОРа, психиатра. Дефицит кадров есть. Но мы ведь филиал, работаем с городом. Есть возникают какие-то вопросы, мы направляем больных туда, такая преемственность у нас выстроена.

- Дефицит врачей — актуальная проблема для всей страны. На ваш взгляд, что эффективнее всего помогает ее решить? Как привлечь людей в профессию и как подготовить действительно квалифицированных специалистов?

- Самое главное, конечно, это зарплата, нужно увеличивать оплату труда. Во-вторых, нужна преемственность, чтобы старшие врачи поддерживали, помогали молодым. Для молодого специалиста это очень важно. Студентам на практике нужны хорошие наставники, институт наставничества в здравоохранении нужно поддерживать и развивать.

Беседовала Ксения Иванова