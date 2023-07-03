Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
новые лица облсовпрофа
Муниципальная реформа FAQ
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
обучение в Псковском медколледже
Купе-кроссовер Geely Tugella
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Общество 03.07.2023 14:150 Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик 03.07.2023 16:110 Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали 03.07.2023 16:060 Систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях проверят в Пскове 5 июля 03.07.2023 15:540 Такси для вторсырья 03.07.2023 15:460 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере. ВИДЕО 03.07.2023 15:450 Использование фейерверков запретили в Псковской области с 3 июля
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Молодой офтальмолог о работе в куньинской больнице и стимуле быть врачом

03.07.2023 14:58|ПсковКомментариев: 0

Есть фундаментальные сферы жизни общества, без которых наше комфортное существование фактически невозможно. Одна из таких сфер — здравоохранение. Обществу всегда нужны врачи. Хорошие специалисты ценятся на вес золота, особенно в сложившейся ситуации с дефицитом кадров в этой сфере.

Особенно приятно, когда молодые специалисты приезжают работать в «глубинку», ведь там, к сожалению, сегодня наиболее серьезно ощущается кадровый голод. Недавно молодой врач-офтальмолог появился в филиале «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы — Татьяна Куприянова устроилась в учреждение осенью. О своем пути в филиал, стимуле работать и положении врачей сегодня она рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

 

- Татьяна Александровна, расскажите, как давно вы в профессии и как продвигались по карьерной лестнице — какое учреждение заканчивали, где начинали работать, как пришли в филиал «Куньинский» Великолукской межрайонной больницы?

- В 2018 году в Ульяновске я закончила медицинский факультет Ульяновского государственного университета. Я сама из Ульяновска. В 2020 году закончила аспирантуру по офтальмологии в том же университете, а с 2018 по 2020 год работала в областной больнице в отделении микрохирургии глаза у нас, в Ульяновске. Работала врачом-офтальмологом и, естественно, были подработки во вторую смену.

А в Псковскую область на работу я попала по воле судьбы, так как в 2022 году вышла замуж, муж у меня военный, работает в Тверской области, в соседнем регионе. Ну и по ближайшему расположению я выбрала это медицинское учреждение — «Куньинский» филиал Великолукской межрайонной больницы.

- То есть работаете вы здесь, получается, первый год?

- Да, я трудоустроена здесь с октября 2022 года.

- Как вам условия работы в филиале «Куньинский»? Можете сравнить с условиями, например, в Ульяновске?

- Ну как стационар с поликлиникой сравнивать… В рамках межрайонной больницы все условия для оказания помощи есть.

- Считается, что наши предпочтения в профессии видны еще в детстве. Как вам кажется, будучи ребенком, вы проявляли интерес к врачебному делу? В чем это выражалось?

- В совсем малом детстве, я думаю, конечно, не понимала, что стану врачом, но какие-то черты характера, наверное, уже показывали мою склонность, интерес к этой профессии. Например, я всегда проявляла доброту и старалась помочь людям.

- В каком возрасте определились с профессией врача? На чем основывались в этом выборе? Спустя годы не жалеете?

- Выбор профессии для себя я сделала в десятом классе, когда начала подготовку к сдаче выпускных экзаменов, к поступлению. Почему? Сложно сказать. Просто выбрала то, к чему лежала душа. Решила попробовать, ну и затянуло как-то, осталась в этой профессии.

О своем выборе нет, не жалею, потому что в нашей профессии много плюсов. И минусы тоже, конечно, есть, но они ведь есть в любой профессии.

- Что в вашей профессии для вас является самым большим плюсом?

- Я работаю с университета, сейчас уже стала профессиональным медицинским работником. Самое главное, наверное, когда видишь больных, которым помогаешь, которым становится легче после твоих действий, усилий, а в будущем ты видишь благодарные глаза, слышишь добрые слова. Это, наверное, и греет душу, дает стимул и дальше работать, оставаться в профессии.

- А с какими трудностями сталкиваетесь?

- Что касается трудностей, наверное, у нас сейчас большой акцент на компьютеризации. Очень большое количество времени тратится на заполнение документации, а не на работу непосредственно с пациентам. Ну и плюс наша работа — это все-таки работа с людьми, а с людьми работать всегда тяжело. Здесь нужно быть не только офтальмологом, но и неплохим психологом, бывает, возникают непростые моменты, нюансы, но это все преодолимо.

- В настоящее время врачам оказывают различные меры поддержки (доплата молодым специалистам, компенсация за наем (поднаем) жилых помещений и другие). Пользуетесь ли какими-то из них?

- Да, пользуюсь. Сейчас я работаю в сельской местности и оформлена по программе «Земский доктор», благодаря чему получила федеральную выплату в размере полтора миллиона рублей. Плюс получила региональную выплату от Псковской области в размере 500 тысяч рублей. Конечно, это все при условии, что я отработаю в филиале 5 лет.

Выплату как молодой специалист я тоже получала, но у меня этот период уже прошел.

- Как вам кажется, такие меры поддержки эффективно работают для привлечения людей в профессию?

- Когда я поступала в медицинский университет, таких выплат еще не было, но в нынешней ситуации, в которой я нахожусь, конечно, это подтолкнуло, ведь не во всех поликлиниках оказывали эту услугу. Поэтому дополнительные меры поддержки, конечно, стимулируют.

- Говоря о трудностях, вы не упомянули то, что на слуху — дефицит кадров. Сталкиваетесь ли с ним в вашем филиале?

- Врачи, конечно, требуются. У нас есть вакансия ЛОРа, психиатра. Дефицит кадров есть. Но мы ведь филиал, работаем с городом. Есть возникают какие-то вопросы, мы направляем больных туда, такая преемственность у нас выстроена.

- Дефицит врачей — актуальная проблема для всей страны. На ваш взгляд, что эффективнее всего помогает ее решить? Как привлечь людей в профессию и как подготовить действительно квалифицированных специалистов?

- Самое главное, конечно, это зарплата, нужно увеличивать оплату труда. Во-вторых, нужна преемственность, чтобы старшие врачи поддерживали, помогали молодым. Для молодого специалиста это очень важно. Студентам на практике нужны хорошие наставники, институт наставничества в здравоохранении нужно поддерживать и развивать.

Беседовала Ксения Иванова

Теги: #регион60 #врачи #Куньинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 11 человек
03.07.2023, 16:150 Владимир Кузь: Работа по устройству тротуаров на псковских дорогах ведется активно 03.07.2023, 16:110 Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали 03.07.2023, 16:080 81-летняя россиянка пыталась нанять киллера, чтобы убить участкового 03.07.2023, 16:060 Систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях проверят в Пскове 5 июля
03.07.2023, 16:000 Первые поправки в областной бюджет 2023 года рассмотрит Собрание депутатов 03.07.2023, 15:540 Такси для вторсырья 03.07.2023, 15:460 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере. ВИДЕО 03.07.2023, 15:450 Использование фейерверков запретили в Псковской области с 3 июля
03.07.2023, 15:370 Три человека погибли в ДТП на дорогах Псковской области за прошедшую неделю 03.07.2023, 15:212 За два дня уложат асфальт на Октябрьском проспекте в Пскове – Борис Елкин 03.07.2023, 15:130 Пригласительные на церемонию открытия кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове выдадут 4 июля 03.07.2023, 15:080 Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области
03.07.2023, 14:580 Молодой офтальмолог о работе в куньинской больнице и стимуле быть врачом 03.07.2023, 14:440 Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 03.07.2023, 14:320 «ГорДозор»: Чем опасны ливни? ВИДЕО 03.07.2023, 14:161 Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на губернаторских выборах
03.07.2023, 14:150 Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик 03.07.2023, 14:020 Псковичи завоевали медали в соревнованиях по вольтижировке в Петербурге 03.07.2023, 13:480 Прямые авиарейсы между Псковом и Минском запустят с 19 июля 03.07.2023, 13:370 «Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств. ВИДЕО
03.07.2023, 13:270 Неделя семьи, любви и верности пройдет в Псковской области 03.07.2023, 13:212 Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5% 03.07.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.07.2023, 12:590 Протокол на нетрезвых водителей с 1 июля будут оформлять по-новому
03.07.2023, 12:540 Пьяная гдовичка избила знакомую ножкой от стула 03.07.2023, 12:470 Медведи напали на грибника и пастуха в российском регионе 03.07.2023, 12:440 Часть стены Окольного города передали РПЦ на основе заявления Псковской епархии 03.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Чем опасны ливни?
03.07.2023, 12:320 Народный музей «Знамя Победы» создадут в Псковской области 03.07.2023, 12:300 Около двух миллионов рублей получили мошенники от жителей Псковской области 03.07.2023, 12:180 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 4 июля 03.07.2023, 12:093 Свыше сотни женщин в красных платьях вышли на улицы Пскова. ФОТО
03.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» 03.07.2023, 12:000 Опубликована программа фестиваля «Исаборг» 03.07.2023, 11:570 Покровскую церковь ремонтируют в Псковском районе 03.07.2023, 11:540 «Постскриптум»: Политическая социология в России, стажеры вместо врачей и массовое отравление в псковском лагере
03.07.2023, 11:460 Постепенный запуск самой мощной котельной Пскова начался 3 июля 03.07.2023, 11:420 Лагерь «Зеркальный» возобновил работу в Гдовском районе 03.07.2023, 11:310 Студент сломал пальцы руки во время учебной практики в Пскове 03.07.2023, 11:250 Александр Котов: Порядок на дорогах – составная часть личной защищённости граждан
03.07.2023, 11:180 В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны СВО 03.07.2023, 11:080 «ГорДозор»: Чем опасны ливни? 03.07.2023, 11:060 «СуперЗаруба» состоялась под Псковом. ФОТО 03.07.2023, 11:000 СОБЫТИЕ: фестиваль «Довмонт Псковский»
03.07.2023, 10:450 45-летнюю дочь разыскивает мать в Псковской области, они не виделись почти 20 лет 03.07.2023, 10:370 Обзор купе-кроссовера Geely Tugella. ЛОНГРИД 03.07.2023, 10:361 В Псковской области арбитражного управляющего дисквалифицировали за волокиту 03.07.2023, 10:230 «Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств
03.07.2023, 10:120 Бесхозное строение сгорело из-за грозового разряда в порховской деревне Кузово 03.07.2023, 10:000 «Взрослые чтения» пройдут в псковском Fjord Plaza 6 июля 03.07.2023, 09:490 Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем 03.07.2023, 09:380 Псковские сотрудники МЧС спасли упавшего в люк котенка
03.07.2023, 09:250 Воскресные авиарейсы Минеральные Воды - Псков - Калининград отменили до 30 июля 03.07.2023, 09:211 Топ вакансий в Псковской области с зарплатой от 100 тысяч рублей представили аналитики 03.07.2023, 09:101 Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко 03.07.2023, 08:560 Блогеров предложили наказывать за рекламу товаров из недружественных стран
03.07.2023, 08:452 Декоративный дуб установили на Кургане Дружбы в Себежском районе 03.07.2023, 08:350 Псковская область заняла 50 место в рейтинге регионов по качеству дорог 03.07.2023, 08:200 День ГАИ отмечают в России 3 июля 03.07.2023, 08:090 Характер затяжных дождей определяет сегодня народный календарь
03.07.2023, 07:550 Открытые соревнования по воркауту состоятся в Пскове 22 июля 03.07.2023, 07:380 В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят летом 03.07.2023, 07:200 Дожди с грозами и порывистым ветром прогнозируют на Северо-Западе 03.07.2023, 07:000 Перекресток улиц Звездной и Труда закрывают в Пскове на пять дней
02.07.2023, 22:000 Вакансии следователя и водителя открыты в великолукской полиции 02.07.2023, 21:400 Ортопед назвал оптимальную позу для работы в огороде 02.07.2023, 21:190 Тротуары делают в псковской деревне Ершово 02.07.2023, 20:570 Количество выданных потребительских кредитов в России выросло вдвое
02.07.2023, 20:350 Нетрезвого водителя мопеда остановили в Пыталовском районе 02.07.2023, 20:121 Мэр мексиканского города женился на крокодиле 02.07.2023, 19:494 Фотофакт: Щебень воруют на дороге в Острове 02.07.2023, 19:260 Безопасность встречи на Кургане Дружбы обеспечила полиция. ФОТО
02.07.2023, 19:070 Короля зулусов госпитализировали с подозрением на отравление 02.07.2023, 18:442 Саморез из лежачего полицейского воткнулся в колесо автомобиля под Псковом 02.07.2023, 18:200 Порядка пяти тысяч человек собрались на 64-й встрече на Кургане Дружбы 02.07.2023, 18:000 Человек погиб из-за сильного ливня в Японии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru