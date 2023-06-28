Общество

Капремонт детского сада в Плюссе планируют завершить к 1 сентября

Ход ремонтных работ детского сада в Плюссе проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда сегодня, 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава Плюсского района рассказала, что сроки сдачи сдвигаются. Детей с понедельника переведут в дежурные группы.

«Срок был до 1 августа. Понимаем, что будет 1 сентября. Не позже», – уточнила она.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к подрядчику: «Дату 1 сентября – подтвердите?». Подрядчик ответил, что прикладываются всё усилия, чтобы выполнить работы.

Также на улице устанавливают детские площадки.

Кроме того, рабочая группа осмотрела городскую библиотеку, которая также вошла в программу «Комплексного развития сельских территорий».

Ремонтные работы в детском саду и библиотеке ведёт псковская компания «Строй-Вектор»

Ранее сообщалось, что график ремонта детского сада был основательно нарушен – объект нужно сдать к 1 августа, а работы не были выполнены и наполовину. Однако подрядчик ускорил темпы после предупреждения о возможном расторжении контракта и занесения в реестр недобросовестных.

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Напомним, плюсский проект, одержавший победу в федеральном отборе для участия в программе «Комплексного развития сельских территорий», включает модернизацию инфраструктуры поселков Плюсса, Заплюсье и села Ляды. Общий объём финансирования составляет почти 380 млн рублей. Все работы должны быть завершены в 2023 году.