Общество

Движение электросамокатов могут ограничить во время общегородских мероприятий в Пскове

Движение электросамокатов планируют ограничивать во время общегородских мероприятий в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в беседе с корреспондентом «ПЛН FM».

«Хотим сделать, чтобы на общегородских мероприятиях, где есть массовое скопление людей, тоже было ограничено передвижение на средствах индивидуальной мобильности. Как показал "Виноград", конечно, проблематично, когда толпы людей ходят и кто-то едет на самокате. Это неудобно как пешеходам, так и пользователям данного вида транспорта. Это концептуальный вопрос, над которым долго еще придется работать», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что город продолжит развивать соответствующую инфраструктуру.

«К сожалению, не все собственники, особенно, частные лица, знают эти правила. Обязательно надо их изучать. Тоже будем вести разъяснительные беседы», – добавил глава города.

Борис Елкин отметил, что на самокатах, принадлежащих кикшеринговым компаниям, вскоре появятся QR-коды, по которым пользователь сможет ознакомиться со всеми правилами пользования средствами индивидуальной мобильности.