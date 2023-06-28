Движение электросамокатов могут ограничить во время общегородских мероприятий в Пскове

Движение электросамокатов планируют ограничивать во время общегородских мероприятий в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в беседе с корреспондентом «ПЛН FM».
Он добавил, что город продолжит развивать соответствующую инфраструктуру.
«К сожалению, не все собственники, особенно, частные лица, знают эти правила. Обязательно надо их изучать. Тоже будем вести разъяснительные беседы», – добавил глава города.
Борис Елкин отметил, что на самокатах, принадлежащих кикшеринговым компаниям, вскоре появятся QR-коды, по которым пользователь сможет ознакомиться со всеми правилами пользования средствами индивидуальной мобильности.