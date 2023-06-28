Общество

Урок мужества провели представители ветеранской организации УФСБ в псковском агротехническом колледже

Представители ветеранской организации УФСБ России по Псковской области в преддверии столетия со дня рождения бывшего начальника управления КГБ СССР по Псковской области генерал-майора в отставке Ивана Ситяева провели в Псковском агротехническом колледже урок мужества, рассказав подросткам о жизненном пути и судьбе почётного сотрудника контрразведки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Иван Ситяев родился 30 июня 1923 года в селе Сиява Чувашской Республики. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. Сражался против немецко-фашистских захватчиков на Калининском, Северо-Западном, Центральном, Брянском, Белорусском фронтах. Участвовал в Орловско-Курской битве, в боях в районе города Ржев, в ликвидации Демянской группировки немцев на реке Ловать. Получил несколько ранений.

После окончания Саратовского военно-политического училища был направлен для прохождения службы на Дальний Восток. В августе-сентябре 1945 года принимал участие в боевых операциях против милитаристской Японии по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.

В 1955 году окончил пограничный факультет Военного института МВД СССР. В 1966 году утверждён на должность председателя КГБ при Совете Министров Тувинской АССР. С 1978 по 1985 года проходил службу в должности начальника управления КГБ СССР по Псковской области.

«Коллеги вспоминают Ивана Ситяева как настоящего профессионала, душевного и доброго человека. При его поддержке увеличилось количество районных отделений в составе управления КГБ СССР по Псковской области, особое внимание уделялось противодействию возросшей активности иностранной разведки на территории региона», - рассказали в ведомстве.

Иван Ситяев награждён пятью орденами, в том числе орденом Отечественной войны I степени, и двадцатью пятью медалями. В 1965 году за особые заслуги в оперативно-служебной деятельности удостоен звания «Почётный сотрудник контрразведки».

Умер 24 марта 2011 года.