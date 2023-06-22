Общество

Владимир Кузь: Гдовский район заслужил звание «Край партизанской славы»

Гдовскому району заслуженно присвоят звание «Край партизанской славы», считает депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, в чей округ входит территория муниципалитета.

«Это заслуженное звание. В Гдовском районе были серьезные бои, серьезное партизанское движение. Поисковые отряды до сих пор поднимают павших воинов и погребают со всеми почестями», - сказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат отметил, что ежегодный грант в размере 500 тысяч рублей, который будет получать Гдовский район при получении этого звания, станет хорошим подспорьем для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«В целом патриотическое движение в Гдовском районе развивается, поисковые отряды достаточно неплохо функционируют. Здесь Гдовский район работает неплохо, и главы волостей отрабатывают - воинские захоронения, памятники стараются благоустраивать. 500 тысяч — небольшие деньги, но тем не менее позволят пару памятников в год приводить в порядок», - отметил Владимир Кузь.

Депутат добавил, что рад за муниципалитет и поздравляет его жителей.