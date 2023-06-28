Общество

МТС разогнала мобильный интернет в столице воздухоплавания

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия высокоскоростного интернета на северо-западе Великих Лук, в микрорайоне «Рябики». В результате установки нового оборудования средняя скорость передачи данных выросла в два раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: МТС

Великие Луки — признанная столица воздухоплавания России. Ежегодно в начале июня небо над Великими Луками и окрестностями раскрашивают десятки разноцветных шаров, прибывших на международную встречу воздухоплавателей.

Для того, чтобы местные жители и туристы смогли комфортно пользоваться интернетом в любой части города, МТС установила дополнительное оборудование. Новое качество связи стало доступно для жителей коттеджей и отдыхающих на дачах в районе улиц Водной, Нагорного проезда и набережной Рябики, на берегу реки Ловать.

Теперь местные жители и гости города могут комфортно пользоваться интернетом на высоких скоростях – включать навигатор, слушать онлайн-гиды, оперативно загружать в сеть фото и видео, просматривать ролики и кино в высоком разрешении, скачивать «тяжелый» контент.

«Туристический поток в Псковскую область растет ежегодно. Гостей региона привлекают живописные пейзажи, первозданная природа, а также масштабные праздники и события, такие как Фестиваль воздухоплавания в Великих Луках. Мы планомерно улучшаем связь как в ключевых туристических локациях, так и в местах дачного отдыха по всей территории Псковской области. За счет обновления оборудования мы "прокачали" интернет и в Великих Луках. Теперь жителям и гостям города станет комфортнее пользоваться всеми цифровыми сервисами и использовать преимущества экосистемы МТС. А все желающие посетить столицу воздухоплавания, полюбоваться воздушными шарами или отправиться в полет, могут воспользоваться сервисом МТС Travel, чтобы забронировать отель», — отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.