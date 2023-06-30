Общество

Поскользнувшийся на работе пскович получит компенсацию в 100 тысяч рублей

Сотрудник коммерческой организации в Пскове получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей из-за того, что поскользнулся зимой на рабочем месте и получил травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Находясь на рабочем месте в зимний период, пенсионер-сотрудник организации, выходя к воротам по непосыпанной песком дорожке, поскользнулся и упал, получив травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью и принесли нравственные и физические страдания, потерю трудоспособности, рассказали в прокуратуре.

Прокурор города Пскова в интересах гражданина обратился в суд за взысканием компенсации морального вреда в результате получения травмы на производстве.

В суде стороны спора заключили мировое соглашение, согласно которому пострадавшему сотруднику будет выплачена денежная компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.