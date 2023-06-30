Общество

Влияет ли присутствие начальника на производительность труда, ответили псковичи

В большинстве компаний Пскова считают, что в присутствии начальника работа идет лучше. Среди линейных сотрудников это мнение разделяют лишь 33%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По их словам, в проведенном 25-28 июня опросе приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из города.

«В том, что в присутствии руководителя сотрудники работают эффективнее, убеждены 2 из 3 работодателей Пскова (66%): «Меньше болтовни, больше дела». В обратном уверены лишь 7% менеджеров по персоналу: по их мнению, под присмотром руководителя производительность труда снижается — сказывается психологическое напряжение работников и отсутствие пространства для самостоятельных решений. В каждой четвертой компании (23%) считают, что на производительность труда физическое присутствие начальника в офисе никак не влияет: «Работники — это не дети: если команда подобрана правильно и все мотивированы на достижение результата, то постоянное участие руководства не требуется».

Сотрудники гораздо реже работодателей разделяют мнение о пользе присутствия руководителя на рабочем месте: в том, что это повышает эффективность работы, уверены 34%, каждый четвертый (25%) считает, что присутствие управленцев влияет на производительность труда исключительно негативно, еще 27% убеждены, что тот факт, ходит ли начальник в офис, никак не отражается на результатах.

В том, что эффективность труда не зависит от того, стоит ли над душой начальник, чаще убеждены опрошенные до 34 лет (33%), а также респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (30%). Среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. больше всего тех, кто уверен в негативном влиянии присутствия руководителя на рабочем месте (28%)", - заключили эксперты.