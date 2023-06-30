Общество

Опубликована визуализация проекта реконструкции площади перед аэропортом Пскова

Опубликована визуализация проекта реконструкции площади перед международным аэропортом Псков имени княгини Ольги. Как сообщалось ранее, проект уже прошел государственную экспертизу, цена – 300 миллионов рублей. Визуализацию реконструкции Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

«Особое внимание - к планам по обустройству площади, прилегающей к зданию аэропорта. Проект капитального ремонта улицы Германа и Островского переулка с благоустройством привокзальной площади полностью готов, пройдена экспертиза. Зонирование пространства позволит разделить транспортные потоки, обеспечить безопасность», - отметили в правительстве.

Модернизация аэропорта проходит за счет инвестора.

Напомним, вопросы функционирования и развития дорожно-транспортного комплекса Псковской области губернатор Михаил Ведерников обсудил с помощником президента России Игорем Левитиным и председателем комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым, которые в субботу, 1 июля, находились с визитом в Псковской области.

Говоря про реконструкцию площади перед аэропортом, Игорь Левитин обратил внимание, что проект действительно значимый, в том числе и для развития туризма в регионе, и выразил готовность оказать содействие в его поддержке.

Ранее сообщалось, что в носящем имя святой равноапостольной княгини Ольги аэропорту Пскова установят ее статую.