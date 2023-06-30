Врач предупредила о главном недостатке монодиет

Ограничение рациона, при котором человек долгое время питается одним и тем же продуктом, например, гречкой, арбузами или кефиром, называется монодиетой. Чаще всего такое меню выбирают люди, желающие быстро похудеть. Однако при однообразном питании вместе с лишними килограммами можно потерять и здоровье, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Монодиета – это не очень хорошая история. У человека должно быть разнообразное и сбалансированное питание. В рационе должно быть достаточно белков, жиров и углеводов, а монодиета предполагает употребление одного и того же продукта, чтобы избавиться от лишнего веса. На мой взгляд, совершенно не физиологично есть одни арбузы, одну гречку или пить один кефир», – приводит слова Павловой радио Sputnik.
Добровольное ограничение рациона может привести не только к дефициту важных веществ в организме, продолжила она.
Рацион должен быть разнообразным, подчеркнула врач.