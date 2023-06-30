Общество

Таблет-питание протестировали в псковской инфекционке

Псковская областная инфекционная клиническая больница протестировала инновационный метод в организации предоставления пищи - таблет-питание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Целый месяц мы использовали индивидуальные термоподносы и ланч-боксы для доставки еды в инфекционные палаты. В результате проверки таблет-питание было признано эффективным, поскольку имеет ряд преимуществ», - рассказали в больнице.

В учреждении пояснили, что термоподносы очень вместительные Они предусматривают пять изолированных отсеков для комфортной подачи холодных и горячих блюд. В них горячая еда может сохранять свою оптимальную температуру до двух часов.

«Именно поэтому мы планируем ввести таблет-питание для кормления пациентов на постоянной основе. Уже подбирается самый оптимальный вариант термоподносов. Важно, чтобы они были компактны для размещения в передаточных шлюзах в условиях мельцеровских боксов для поддержания санитарно-противоэпидемического режима, а также хорошо сохраняли температуру пищи. Повышение качества обслуживания пациентов - наша постоянная задача и осознанная цель», - подчеркнули в больнице.

Ранее сообщалось, каким ужином кормят в Псковской областной больнице.