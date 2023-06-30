Общество

Безопасность встречи на Кургане Дружбы обеспечила полиция. ФОТО

Сотрудники управления МВД России по Псковской области обеспечили безопасность участников и гостей на Кургане Дружбы в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для организации охраны общественного порядка и пресечения возможных правонарушений полиция провела ряд профилактических мероприятий, среди которых было обследование территории празднования служебно-розыскной собакой.

Дорожную безопасность у мест проведения мероприятия обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Напомним, на Кургане Дружбы, который располагается на стыке границ трех государств (Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Латвия) 2 июля, прошла традиционная международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников подпольного движения. В этом году она состоялась 64-й раз.

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В период проведения международного мероприятия нарушения общественного порядка не допущено.