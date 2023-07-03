Общество

Топ вакансий в Псковской области с зарплатой от 100 тысяч рублей представили аналитики

Сегодня в Псковской области открыто более 5 500 вакансий, 23% из них предлагают зарплату от 100 000 рублей. При этом средний диапазон предлагаемых зарплат по региону, по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», составляет от 32 800 рублей до 70 000 рублей.

Зарплату от 100 000 рублей в Псковской области чаще всего предлагают компании из автомобильного бизнеса (21% всех вакансий), сферы металлургии (20%), сектора тяжелого машиностроения (18%), ИТ (12%), а также сферы розничной торговли (7%).

«Среди специалистов, которым работодатели чаще всего готовы платить больше 100 тысяч рублей, можно выделить врачей (14%), а также менеджеров по продажам и работе с клиентами (14% вакансий), токарей (8%), водителей и технологов (по 4%) и инженеров-конструкторов (2%). Такая сегментация объясняется довольно просто: рабочий и производственный персонал сегодня находится в дефиците, таких специалистов на рынке критически мало, а вот спрос со стороны работодателей большой. В итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Топ-10 вакансий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в Псковской области: