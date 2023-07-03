Общество

Медведи напали на грибника и пастуха в российском регионе

Нападение медведей на пастуха и грибника зафиксировали в Башкирии, в обоих случаях людям удалось спастись, сообщило Министерство природопользования и экологии региона в понедельник в Telegram-канале.

Фото: Минэколоии Башкортостана / Telegram

Один инцидент произошел 28 июня днем в лесу в 400 метрах от хутора Торгаска в Ишимбайском районе.

»Здесь медведь напал на грибника. Нанеся раны на спине и голове, медведь скрылся. Пострадавшему удалось самостоятельно вернуться домой на хутор, вызвать скорую помощь и доехать до ближайшей деревни Скворчиха. Мужчине оказана медицинская помощь», - отметили специалисты.

По данным министерства, если бы медведь стал инициатором конфликта, человек не смог бы уйти живым, поэтому, скорее всего, «грибник и хищник неожиданно и независимо друг для друга оказались в одном месте». Сейчас проводится охота в целях регулирования численности медведя, который напал на грибника.

Второе нападение произошло в Белорецком районе около деревни Ахмерово, но когда именно, не уточняется.

«Медведь напал на пастуха, который верхом на лошади искал лошадей. Пастуху удалось на лошади увернуться от нападающего медведя и ускакать в направлении деревни. Медведь еще некоторое расстояние преследовал всадника, но вскоре вернулся в лес», - отмечается в релизе.

Этого медведя уже «добыли» – нашли и застрелили. Специалисты выяснили, что самцу было около четырех-пяти лет, его вес составлял около 120 килограммов.