Общество

Неделя семьи, любви и верности пройдет в Псковской области

Первый заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» пройдёт в городе Печоры с 5 по 12 июля. Молодые семьи с детьми от 7 лет, активисты некоммерческих организаций, занимающиеся семейной политикой, и молодые педагоги со всей страны соберутся на территории Псково-Печерского монастыря, чтобы обсудить вопросы сохранения семейных ценностей и традиций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: «Росмолодёжь.События»

В программе заезда - лекции, дискуссии, мастер-классы, а также обзорные экскурсии по мужскому монастырю и городам Псковской области. Также участники форума в День семьи, любви и верности посетят фестиваль хоров, на котором соберутся множество музыкальных коллективов со всей России.

Для младших участников запланирована отдельная программа, где они смогут заняться разнообразными ремёслами и декоративно-прикладным искусством, квестами и выполнением различных заданий. Помимо этого, участники первого заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от «Росмолодёжь.Гранты». Для этого предусмотрены отдельные номинации:

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде.

Возможность получить финансовую поддержку есть у каждого участника одного из пяти заездов форума. Подать заявку на грантовый конкурс можно по ссылке.

Помимо насыщенной образовательной программы, будут организованы спортивные мероприятия, песни у костра и новые знакомства с другими участниками форума. Также участники форума смогут принять участие в полезной программе и внести свой вклад в благоустройство территории парка «Себежский», выполнить послушание в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре.

Кроме того, в рамках проведения форума впервые начнёт работу волонтёрский корпус «Росмолодёжь.Добро», который впервые объединит более 75 волонтёров на одной площадке.

С 5 июля по 23 августа пройдут ещё четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации, на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Псково-Печерского мужского монастыря, Псковского государственного университета.

В правительстве напомнили, что в 2021 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», который объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников — от волонтёров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми.