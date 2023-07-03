В Псковской области сохраняется острая нехватка медиков

Более 250 вакансий в сфере медицины и фармацевтики разместили работодатели в Псковской области за последнее время.
При этом на одну вакансию приходится всего одно резюме, что говорит об острой нехватке кадров. По данным hh.ru, медики и младший медперсонал входят в топ самых востребованных работников Псковской области и занимают третье место по востребованности у местных работодателей.
Примечательно, что в медицинской сфере региона при этом есть одна профессия, которая всё же демонстрирует высокий уровень конкуренции – это профессия психолога. В Псковской области сейчас за одно рабочее место могут бороться более 30 специалистов по психологии. По всем остальным позициям и специальностям сохраняется острейший дефицит специалистов.
Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в медицинской сфере Псковской области:
|
Врач
|
0,1
|
Главный врач, заведующий отделением
|
0,1
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
0,7
|
Медицинский представитель
|
3,3
|
Психолог
|
35,0
|
Фармацевт-провизор
|
0,3
Кадровый дефицит сильно влияет на зарплатную политику компаний, ищущих врачей и медицинский персонал. За год местный бизнес повысил предлагаемую зарплату для медиков с 51 900 до 59 100 рублей. При этом 27% компаний заявили службе исследований hh.ru, что планируют повысить зарплату в этом году своим медицинском работникам на 7% от текущей ставки.
Примерно треть местных работодателей в сфере медицины и фармацевтики готовы рассматривать соискателей без опыта работы. Около половины (49%) – с опытом от 1 до 3 лет, каждый пятый – от 3 до 6 лет. Только около 1% вакансий направлены на соискателей с опытом от 6 лет. 96% предложений предполагают полную занятость.
Согласно данным, полученным в результате одного из недавних опросов hh.ru, только 12% соискателей из профессиональной сферы медицины считают свою работу идеальной. При этом 76% планируют продолжить работать в той же отрасли. А каждый пятый опрошенный (22%) считает отрасль медицины одной из наиболее перспективных, востребованных и стабильных в 2023 году.
Между тем удовлетворены своей зарплатой лишь 46% опрошенных представителей медицинской и фармакологической сферы. А 34% готовы уйти из профессии из-за того, что их не устраивает текущий уровень заработка.