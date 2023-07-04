Общество

Депутаты проконтролировали капремонт школы в Гдовском районе

Депутаты проконтролировали капремонт школы в Гдовском районе - Черневская средняя образовательная школа вошла в число 10 школ, которые ремонтируют в этом году в регионе по партийному проекту «Новая школа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты Собрания Гдовского района от «Единой России» Николай Капитонов, Елена Болушева и Андрей Вальдман совместно с главой Черневской волости Любовью Авдейчик посетили Черневскую среднюю образовательную школу, где их встретила директор школы Светлана Киндысевич. В школе сейчас проходит капитальный ремонт.

На ремонт школы из бюджета области выделено 33 млн рублей. Завершить ремонт планируется к 1 августа. Депутаты осмотрели школу, побеседовали с директором.

«Ремонт идет по графику, но мы на постоянном контроле ситуации», - сказал Андрей Вальдман, который входит в состав комиссии депутатов в Собрании.

Напомним, капитальный ремонт школы проводится в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» по государственной программе «Модернизация школьных систем образования».