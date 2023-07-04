Общество

Серебристые облака наблюдали жители Псковской области прошлой ночью. ФОТО

Серебристые облака наблюдали жители Псковской области в ночь с 3 на 4 июля. Фотографии жители региона опубликовали в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «АстроПсков» / «ВКонтатке»

Явление заметили около 23:50 3 июля. Его заметили в Пскове, Великих Луках, Невеле и других городах области.

Движение серебристых облаков в эту ночь запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов.

Видео: Петр Митрофанов

Как уточняют открытые источники, серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70-95 км. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Это светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время. Днем, даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны. Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя.