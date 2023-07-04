Общество

«Понял, что опасности нет, и стал чистить пёрышки»: «Михайловское» представляет семейство иволги

Семейство иволги, обустроившее этим летом гнездо у озера Маленца в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», удалось запечатлеть ведущему научному сотруднику музейных фондов Елене Ступиной. Фотографии и видео, в котором, помимо прочего, хорошо слышны птичьи голоса, сотрудники информационной службы учреждения разместили в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Елены Ступиной, музей-заповедник «Михайловское»

«“Иволги напев живой“ слышал в Михайловском Пушкин, — комментирует Елена Алексеевна. — Когда иволга спокойна, её протяжные песни у многих вызывают ассоциацию с напевами флейты. А когда её что-то тревожит, эта же птица издает звуки, похожие на вопль кошки, которой наступили на хвост. Несколько дней назад удалось заснять и гнездо с иволгой-мамой, и иволгу-папу, который нервно перелетал с одной ветки на другую, испуская негодующие крики. Увидев, что опасности нет, он успокоился и стал чистить пёрышки. Но петь на камеру так и не захотел. Фоном беспокойно “рюмит“ зяблик».

Елена Ступина уточнила, что запись сделана в 8 утра, пока посетителей в музее ещё нет.

Напомним, что «Михайловское» не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного музея-заповедника: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, в своей книге «Животный мир Пушкинского Заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов пишет, что на территории «Михайловского» обитает как минимум 131 вид птиц, в том числе — 12 редких, а также 17 видов млекопитающих, шесть видов земноводных, пять видов пресмыкающихся. Эти данные Всеволод Валентинович приводит со ссылкой на визуальные наблюдения и на «…результаты научно-исследовательского отчёта инвентаризации фауны позвоночных животных, проведённого кафедрой зоологии и экологии животных Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова» (сейчас — Псковский государственный университет) в период с 2007 по 2010 год.