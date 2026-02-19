 
Общество

Ильина после отказа главбуха быть посредником стала сама просить деньги у сотрудников

После отказа главного бухгалтера Надежды Сиротиной выступать посредником в передаче денег экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина начала самостоятельно просить сотрудников о такой услуге, сообщил в ходе допроса начальник управления организационной и кадровой работы ПсковГУ, потерпевший Андрей Мокрецов.

«После того как Сиротина выразила отказ выступать посредником в передаче денежных средств, мы, работники, думали, что данные факты прекратятся, но в 2024 году Наталья Анатольевна вызвала меня к себе в кабинет, где сказала, что нужно будет передать ей часть премии. Я передавал деньги в конверте, положенном в папку, в ее кабинете», - поделился Андрей Мокрецов. 

Первый эпизод передачи средств у начальника управления организационной и кадровой работы был в январе 2022 года, тогда к нему обратилась Надежда Сиротина и сказала, что нужно будет передать 50 тысяч рублей для Натальи Ильиной.

«Я не могу сказать, что она переживала, но ей было неприятно об этом говорить. Мне пояснили, что эти средства нужны для представительских расходов. Она обращала внимание на важность протокольного обеспечения и подкрепления университета представительскими расходами. Первое мероприятие, о котором я знал, это "Летний университет 2021". И для таких подобных мероприятий нужны были представительские расходы. Я видел, что на таких мероприятиях есть и соответствующая еда, и подарки для участников. Мне начислили 59 тысяч рублей. 50 тысяч я снял и в свернутом листе бумаги передал их Сиротиной», - пояснил Андрей Мокрецов, рассказывая о первом факте передачи денежных средств.

Всего начальник управления передал бывшему ректору 1 380 000 рублей.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

