Ильина после отказа главбуха быть посредником стала сама просить деньги у сотрудников

После отказа главного бухгалтера Надежды Сиротиной выступать посредником в передаче денег экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина начала самостоятельно просить сотрудников о такой услуге, сообщил в ходе допроса начальник управления организационной и кадровой работы ПсковГУ, потерпевший Андрей Мокрецов.
Первый эпизод передачи средств у начальника управления организационной и кадровой работы был в январе 2022 года, тогда к нему обратилась Надежда Сиротина и сказала, что нужно будет передать 50 тысяч рублей для Натальи Ильиной.
Всего начальник управления передал бывшему ректору 1 380 000 рублей.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.