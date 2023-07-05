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«Сообразим на троих»: Закономерности выборов губернатора, 65 лет митрополиту и каких памятников не хватает Пскову? ВИДЕО

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СОБЫТИЕ: Праздник для выпускников «Бригантина-2023» провели в Великих Луках

Общество

«Сообразим на троих»: Закономерности выборов губернатора, 65 лет митрополиту и каких памятников не хватает Пскову? ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июля. Как всегда, постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудили с радиослушателями самые важные и резонансные темы общественно-политической жизни. В центре внимания «соображальщиков» сегодня: Закономерности и неожиданности губернаторских выборов

65 лет митрополиту Тихону - его роль и значение в общественно-политической и культурной жизни Псковской области.

Каких памятников не хватает Пскову?