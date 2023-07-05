Общество

Порядка 160 местных выпускников планируют направить на работу в псковские школы

Порядка 160 выпускников местных образовательных учреждений планируют направить на работу в школы Псковской области по целевому направлению. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на сессии регионального парламента 26 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Сколько учителей в год выпускает ПсковГУ и сколько выпускников пришло в районы?» — спросил депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

«25 приходит точно из областного педагогического колледжа и 20% - выпускники прошлых лет из других мест. Касаемо целевого договора, у нас перспектива на 160 мест», — сказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.