Общество

Средний возраст педагогов растет в Псковской области

Средний возраст педагогов в Псковской области в 2023 году — 58 лет (в 2021-м — 57 лет). Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Через непродолжительное время эта проблема станет гораздо более острой. Основной инструмент — привлечение молодых специалистов», - сказал Андрей Ермаков.

Общее количество педагогических работников от 55 лет и старше - 2 276 человек, что составляет 23,6%. Общее количество педагогических работников в возрасте до 35 лет - 1 097 человек, что составляет 11,42% от их количества. Общее количество молодых специалистов со стажем до 5 лет - 739 человек, что составляет 7,7% от их количества, говорится в информации, предоставленной региональным комитетом по образованию.

В 2022 году впервые пришли работать в общеобразовательные учреждения области (после окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования) 80 педагогов (прогноз на 2023 год - 84).

В 2022 году число вакантных должностей в общеобразовательных организациях – 218 (в 2023 году – 233).

В настоящее время общеобразовательных организациях Псковской области работают 8 730 человек, в том числе: