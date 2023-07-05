Общество

Алексей Севастьянов поблагодарил Андрея Ермакова за признание ошибок и пути их решения

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов поблагодарил руководителя регионального комитета по образованию Андрея Ермакова за признание ошибок и пути их решения. Об этом с сессии областного Собрания, которая проходит 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Спасибо за признание ошибок, проблем, за планы и пути решения. У ваших коллег в комитете по спорту при расчете средней зарплаты тренера-преподавателя в спортшколе берется в расчет зарплата директора школы, замдиректора и завуча. При расчете в системе образования той же формулы придерживаетесь?» - спросил Алексей Севастьянов.

«Ситуация чуть иная. Зарплата управленческого персонала не учитывается», - ответил Андрей Ермаков.

«В одном регионе две разные формулы расчета», - заметил депутат.