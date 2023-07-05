Капремонт Каськовской школы в Куньинском районе хотят завершить в августе. ФОТО

Ход капитального ремонта Каськовской школы во время рабочего визита в Куньинский район проконтролировал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: газета «Пламя»
Это уже третья школа в районе, которая приводится в порядок по партийному проекту «Единой России» «Новая школа», отметил Александр Козловский.
Капремонт школы в деревне Каськово включает в себя большой объем работ в двух учебных корпусах. На обновление учреждения образования из федерального бюджета выделено более 16 млн рублей.
«На сегодняшний день полностью завершены замена кровли и окон, а также ремонт фундаментов двух корпусов. Фасады зданий уже подготовлены к отделке металлосайдингом. Это что касается основных работ. В ближайшее время строители будут заниматься внутренней отделкой классов и коридоров», - рассказал депутат.
Все работы должны быть завершены уже в середине августа. Представитель подрядной организации заверил, что укладывается в заявленные сроки.
«Напомню, что капитальный ремонт школ является ключевым разделом Народной программы "Единой России". В прошлом году в нашем регионе были отремонтированы 33 школы, в этом году в порядок будут приведены еще 10», - добавил Александр Козловский.