Общество

Предназначение предмета из фотозагадки раскрыли псковские археологи

Ответ на фотозагадку опубликовали сотрудники Археологического центра Псковской области. Запись размещена в Telegram-канале центра.

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

«Ответ на нашу фотозагадку: ботало - колокольчик для пасущейся лошади или коровы. Рады, что много правильных и близких к правильному ответов», - отметили археологи.

Напомним, колокольчик был найден в Печорах в раскопе на Псковской улице, исторически ведущей от Псково-Печерского монастыря в сторону Пскова, около дороги, в слое XVII-XVIII веков.