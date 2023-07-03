Археологи подготовили для псковичей новую фотозагадку

Фотозагадку подготовили для своих подписчиков сотрудники Археологического центра Псковской области. Запись опубликована в Telegram-канале центра.
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Слишком давно у нас не было фотозагадок – исправляемся. Этот металлический предмет найден в Печорах в раскопе на Псковской улице, исторически ведущей от Псково-Печерского монастыря в сторону Пскова, около дороги, в слое XVII-XVIII веков. Если потрясти - он шумит», - рассказали о предмете археологи.
Версии о предназначении предмета можно оставить в комментариях к записи в Telegram-канале.