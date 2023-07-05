Общество

Восемь тысяч рублей необоснованно взыскали с ребенка-инвалида в Новоржевском районе

Восемь тысяч рублей необоснованно взыскали с ребенка-инвалида в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку деятельности судебных приставов-исполнителей и выявила факт необоснованного взыскания восьми тысяч рублей, предназначенных ребенку-инвалиду. Несмотря на требование урегулировать данный вопрос во внесудебном порядке, территориальный отдел мер по возвращению незаконно взысканных денежных средств не принял.

С учетом изложенного, прокуратура района в мае в интересах ребенка-инвалида обратилась в Пушкиногорский районный суд. В ходе судебного разбирательства территориальный отдел судебных приставов исполнителей возместил деньги в полном объеме.